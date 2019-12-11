全球經貿戰：傳美國過去兩日向華售90萬噸大豆

外電引述消息報道，美國出口商過去兩日售出約15批、規模約90萬噸大豆予中國。據悉，相關採購是在中國向私營大豆壓榨商授予不超過200萬噸的關稅減免之後進行。

中國月前曾宣布對1,000萬噸美國大豆豁免關稅，近日有消息指免稅配額接近用完。在美國於周日(15日)對1,560億美元中國貨加徵15%關稅前夕，中國上周宣布豁免中國企業採購美國大豆及豬肉的關稅，於關鍵時刻再釋善意。

此前，有報道指中美有意延遲加徵原本周日生效的貨品額外關稅，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，12月15日落實對華關稅「仍在談判桌上」。他指出，美國總統特朗普已表明，如果中美談判不符合他的意向，他仍將宣布加徵對華關稅。

另有報道指出，中美雙方各自提出新的談判條件，令12月15日的期限將延後。據悉，美方希望能以每一季為單位，定期評估中國購買美國農產品的額度；中方則堅持美方必須先撤回之前所加徵的數輪關稅，雙方才談得下去。

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