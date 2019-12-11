【即市分析】體育用品股轉弱 原來另有啟示…

先睇業績，安踏預期截至12月31日止財政年度盈利，將按年增長不少於45%(2018年度盈利為41億元人民幣)，增長主因是安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，令收益按年增長超過35%，以及經營溢利率按年增加。

不過，上述數字未計及分佔合營公司Mascot JVCo (Cayman) Limited虧損(最新資料預期其於2019財政年度分佔合營公司虧損將不多於6.5億元人民幣)，若計及分佔合營公司虧損，實際盈利將增長不少於30%。

雖然，集團發盈喜後，大行摩根士丹利及交銀國際皆上調其目標價，其中摩根士丹利預期，安踏將借助其多品牌平台進一步擴大增長，估計持續強勁的盈利，將可推動股價在2020年進一步上漲，故將其目標價上調至90港元。

至於交銀國際則指，雖然該股盈利按年增長逾45%，但合營公司卻意外地虧損最多6.5億元人民幣，令整體淨利潤按年增長逾30%，雖與該行預測的33%接近，惟低於市場預測的38%，故維持「中性」評級，目標價則上調至71港元。

策略方面，市場是炒預期的，既然集團盈喜「有意外」，被投資者「懲戒」都好正常，且就算話短期股價走勢受氣氛所累，中線走勢卻仍以基本面為重，但今次合營公司之虧損部分屬經常性，故難免會令投資者重估集團整體價值，加上股價昨日(周二)失守50日線及中期升軌支持，為今年7月中以來首次。在基本面與技術走勢皆轉差的情況下，就算看好集團前景，仍建議觀望為上。

事實上，今年以來安踏股價累升逾八成，李寧就仲誇，同期累升逾1.8倍。也許，從體品股近期表現轉弱得出的一個啟示，就係今年呢類強勢板塊，由於經已累積可觀升幅，班大戶咩位走都贏大鑊，索性提早沽貨獲利收爐。所以，大家且別對今個月底基金年結粉飾窗櫥效應抱太大期望了！

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