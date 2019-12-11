小米飆近8% 花旗指新5G手機價具競爭力
2019年12月11日 10:12
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小米集團(01810)周二(1O日)公布，旗下紅米正式發布Redmi K30 5G手機，是公司首部支持SA/NSA雙模5G手機，售價1,999元人民幣起，亦是目前內地銷售的5G手機當中最低價，將於下月開售。
小米股價抽升7.9%，高見9.94元；最新報9.83元，升6.7%，成交近20億元。
花旗稱，小米的新5G手機售價遠低於競爭產品，比預期更有競爭力，相信會加速內地智慧手機產業向5G遷移，有利公司獲得更多市佔率。
該行重申對小米的積極預期，預計其2020年調整後每股純利將增加29%
中金分析師黃樂平指出，小米2020年首季度即推出首部5G智慧手機，而售價不足2,000元人民幣，預計將刺激投資者對5G板塊的信心。中金予小米「優於大市」評級，目標價13.5元。
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