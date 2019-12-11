小米飆近8%　花旗指新5G手機價具競爭力

小米股價抽升7.9%，高見9.94元；最新報9.83元，升6.7%，成交近20億元。

花旗稱，小米的新5G手機售價遠低於競爭產品，比預期更有競爭力，相信會加速內地智慧手機產業向5G遷移，有利公司獲得更多市佔率。

該行重申對小米的積極預期，預計其2020年調整後每股純利將增加29%

中金分析師黃樂平指出，小米2020年首季度即推出首部5G智慧手機，而售價不足2,000元人民幣，預計將刺激投資者對5G板塊的信心。中金予小米「優於大市」評級，目標價13.5元。

－－－－－－