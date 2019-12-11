亞開行降中國經濟增長預測　料明年「不保六」

亞洲開發銀行(亞開行)發表新一份展望報告，下調了今年和明年亞洲發展中經濟體的增長預測，由原先的5.4%和5.5%，雙雙下調至5.2%。原因是中國和印度的前景疲弱，表明區內經濟活動放緩。

隨着中美貿易緊張和豬肉價格飆升，削減了消費者的開支。亞開行將今、明兩年中國增長預測調低至6.1%和5.8%，9月份原預測為6.2%和6%。官方資料顯示，中國2019年第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，經濟增速處於近30年來的最低水平。

亞行首席經濟學家Yasuyuki Sawada稱，儘管亞洲發展中國家增長仍然穩定，但持續的貿易緊張局勢，對該地區帶來負面影響，亦是長期經濟前景的最大風險。此外，非洲豬瘟推升豬肉價格，食品價格大漲下，通脹正在加劇。

該行同時大降印度的增長預測，2019年和2020財年預測從9月的6.5%和7.2%，分別下調至5.1%和6.5%，主因是非銀行金融公司的流動性緊張和就業率增長緩慢。此前有報道指出，印度經濟的持續減速乃非銀行金融機構的流動性問題所致。

另外，該行料今年東南亞的增長將略低於原先預期，主要是貿易戰和全球經濟放緩下，嚴重打擊了與貿易有關的經濟體，例如新加坡和泰國。

亞洲發展中地區面臨食品價格上漲問題，亞開行料今、明年通脹分別為2.8%和3.1%，此前預估均為2.7%。

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