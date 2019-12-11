港股格局：沈慶洪指貿談發展成後市關鍵

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，近日大市表現牛皮，成交亦偏靜。今個星期被視為「超級周」，市場繼續觀望中美貿易談判進展，有傳兩國貿易談判代表計劃推遲美國原本在本月15日向中國加徵新一輪關稅，另外，聯儲局議息以及英國大選亦將於本周進行，在相關因素未明朗化前，恒指或先行在26,500點附近拉鋸。

他補充，現時後市走向關鍵仍在中美貿談，若然12月15日美國延遲向中國加徵關稅，甚至此前兩國可達成首階段貿易協議，恒指有機會再挑戰27,000點關。反之，如果中美關係惡化，則要有心理準備大市要下試25,800點水平。

沈又指出，近日新股市場再有炒作，部分新股上市後有可觀表現，他相信與近日大市欠缺炒作焦點，資金流入半新股市場有關，但相信只屬短期現象，當大市明朗化，資金有機會流走。他續稱，部分半新股升得急時回得亦快，不建議高追，至於抽到新股的投資者，若有升幅可先獲利，跌穿招股價亦應先行離場，以短線策略為主。

－－－－－－