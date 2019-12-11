【專家點評】鄭勤龍：港股快將打破悶局

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火地晉》變《雷地豫》之中。由於在易經中「地」載萬物，為地勢之最低處，今「晉」卦和「豫」卦皆帶有地的元素，預示恒指短期內的走勢很大機會見底回升。

承接上周預示港股後市仍未能樂觀的「節」卦和「井」卦，雖然上周恒指在26,000點水平初現支持，可是反彈的幅度卻愈來愈細，此亦應驗了井水波動只屬短暫性的「井」卦。然而由於「晉」卦和「豫」卦帶有「火」和「雷」的元素，「火」和「雷」在易經中皆為打破悶局的信號，因此如無意外大市很快便會靜極思動，所以投資者務必要做好大市會有急劇轉變的準備。

有報道指，美國總統特朗普再次表示，與中國的貿易協議磋商進展順利，但特朗普早前亦曾表明在12月15日或之前，若雙方仍沒有甚麼進展，將會再向中國商品提高關稅。

目前市場的觀望氣氛轉趨濃厚，但美國農業部卻表示，預期美國不太可能在周日實施對華新關稅，向市場大派定心丸。從卦象顯示，雖然「晉」卦和「豫」卦有利恒指見底回升，但因《晉‧上九》的爻辭為「晉其角」，表示太陽目前的位置已差不多到頂，所以預期可上升的空間並不會很大。除此之外，「豫」卦亦帶有預防的意思。所以綜合來說，現在還不是大手入市的好時機。

玄學金融家鄭勤龍

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