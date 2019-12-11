蔚來汽車續減冗員　北美年內銳減四成崗位

蔚來汽車北美傳訊總監JoAnn Yamani透露，是次裁員主要涉及自動駕駛團隊，且與之前宣布和英特爾的自動駕駛團隊Mobileye達成合作有關，因該合作導致公司在L4自動駕駛的研發道路上出現冗員和重複工作。

Yamani續稱，公司在與Mobileye達成協議前，已開發自家的全自動駕駛汽車技術，而相關工作目前仍在進行，但由於現時能夠更為依賴Mobileye，變相讓公司有機會通過在美國裁員以削減成本。

該公司早於5月時已在美國解僱70人，並關閉位於三藩市的辦事處；9月時再度削減62個工作崗位。根據向美國證交會提交的文件，蔚來汽車今年年初在美國共有640名員工。如計及3次裁員人數共273人，即佔年初總員工數目約42%。

此外，公司創辦人兼行政總裁李斌亦於8月中宣布裁員，全球將會減少1,200個職位，調整公司規模至約7,500人。

事實上，該公司早前曾指經過4年的快速增長，已成為全球機構，但快速的發展亦帶來了如職能重疊及工作任務不明確等問題。

該公司旗下首款電動SUV ES8的銷量在2019年迅速下降，公司次季淨虧損更擴大至32.9億元人民幣，股價亦持續下跌，融資壓力愈來愈大。

該股周二(10日)收報2.27美元，年初至今已累挫64%，較去年收市高位瀉八成，市值縮至23.89億美元。

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