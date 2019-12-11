【專家點評】袁沛儀：觀望大選　英鎊偏強

市場聚焦明日(周四)英國大選結果，民調顯示保守黨穩守優勢，加上約翰遜早前公布當選百日議程以爭取更多支持，有望擺脫過往脫歐程序的僵局，前景漸趨明朗下，支持英鎊中性偏強，估計短線上望1.3350。

美國ISM製造業指數及職位增長回落，美元短線在高位回調。不過今日將公布通脹數據，在消費信心指數仍在高位靠穩下，料結果與前值相若，支持聯儲局短線維持貨幣政策不變，料明晨議息無驚喜，估計美匯指數在97.8回穩。美元兌瑞郎在0.98與0.9930區間上落，美元兌日圓在109.30膠着。

歐洲央行明日議息，通脹及就業市場穩定下，估計新任行長拉加德短線維持貨幣及財政政策不變，歐元無明確方向，料只在50天線1.1050附近窄幅上落。

澳洲貿易收支盈餘回落，金價在1,480美元附近膠着，限制澳元表現，加上技術上貼近保力加通道頂，料澳元下試0.6770。新西蘭近期公布的領先指標漸見反彈，支持紐元在近日高位0.6470與0.6660區間上落。加元在油價支持下偏強，美元兌加元下試1.3140。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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