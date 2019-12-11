【大行報告】瑞銀料港鐵派息保持低單位數增長

該行認為，目前主要風險包括美國國債收益率急劇上升，致利率上升，以及港鐵投資物業資產淨值下降；內地經濟顯著放緩，令訪港旅客減少及零售業表現不滯等，估計社會事件的影響將延續至2020財年首季。

瑞銀將港鐵於2019至2021財年的淨利潤預期下調11%、6%及6%，其目標價亦由48.7港元，調低至47.7元，評級「中性」。

港鐵最新升1.7%，至44.65元，暫時成交逾1億元。

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