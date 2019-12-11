【即市分析】低吸聯想集團　要有耐性？

聯想股價於7月中打後持續調整，究其原因，受Intel的CPU短缺問題，從而影響聯想的電腦出貨表現。不過，最近聯想迎來新轉機，有助穩定未來盈利增長。據外媒報道，內地要求政府辨公室及公營機構於三年內，分段換上國產電腦軟、硬件設備，杜絕外國設備，利好聯想電腦銷量。

參考大行報告，普遍憂慮CPU的短缺問題。當中較為樂觀的摩通指出，CPU或持續多一至兩個季度，甚至到明年6月，為此下調聯想2020及2021年度盈利預測各7%及4%。至於數據中心業務，則抱正面態度，料內地市佔率持續增加；而手機業務亦將收支平衡，更有望隨新手機推出而帶來升幅。該行維持聯想的「增持」評級，目標價睇7元，以周二(10日)收市價5.05元計，潛在升幅近4成。

走勢方面，聯想股價勢弱，早前跌穿5.1元水平支持位，近日於5元水平整固，雖然技術指標略為改善，9日RSI由低位回升至31，MACD熊叉收窄，不過股價一浪低於一浪，仍未擺脫7月中以來的降軌，有心撈底的投資者，不妨再畀啲耐性，待股價正式喘定，再搵位入市。

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