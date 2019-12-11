港元拆息︰1個月續企2.48厘水平
2019年12月11日 11:18
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.2厘，呈四連升；1星期略回，仍企1.48厘水平；與樓按相關的1個月微升至2.486厘，連升三日；3個月期企2.35厘水平。
11/12/2019
隔夜 1.20071厘
1星期 1.48893厘
2星期 1.64196厘
1個月 2.48679厘
2個月 2.35107厘
3個月 2.35179厘
6個月 2.35214厘
12個月 2.39500厘
10/12/2019
隔夜 1.12500厘
1星期 1.48964厘
2星期 1.63679厘
1個月 2.48071厘
2個月 2.35357厘
3個月 2.35464厘
6個月 2.35357厘
12個月 2.39500厘
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