歐央行討論發行虛擬貨幣前景　為新行長改革鋪路？

歐洲央行本周於德國法蘭克福舉行議息會議。外電引述消息指出，屆時決策者將討論發行官方虛擬貨幣的前景。據悉，委員會成員將於當地時間周三(11日)非正式地討論上述話題，亦即新任央行行長拉加德主持召開政策會議的前一天。

分析預期，歐洲央行不會很快就虛擬貨幣議題作出決定，但選擇在議息會議前一日進行辯論，意味着拉加德願意像對待氣候變化一樣，通過勇於接受挑戰來改變央行，亦表明她即將進行的央行戰略評估，可能會給擁有20年歷史的中央銀行帶來徹底改革。

拉加德一直認為央行應考慮發行自己的虛擬貨幣所帶來的優點。早於她擔任國際貨幣基金組織(IMF)負責人期間，已曾表示發行虛擬貨幣可以支持公共目標，例如金融普惠、保護消費者和付款私隱。

雖然美國社交網站Facebook(Fb)6月時率先宣布將於2020年上半年推出虛擬貨幣Libra，引發各國政府的強烈反對，但隨着消費者轉向，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)的興起，加上全球愈來愈多國家推行負利率亦未必能為經濟帶來嶄新刺激，分析料官方推出虛擬幣或成趨勢。

歐洲央行上周便透露將開發官方虛擬貨幣；人民銀行早前亦指為保護貨幣主權和法定貨幣地位，加上電子支付是大勢所趨，短期將推出官方虛擬貨幣。

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