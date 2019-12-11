【專家點評】麥融斌：自願醫保靈活計劃有幾「靈活」？

上期文章分享了自願醫保中「標準計劃」與「靈活計劃」的利弊，這一期將繼續探討靈活計劃是如何劃分，消費者購買時能有怎樣的玩法，以及保險公司一般會提供哪些額外服務。

目前，不同的保險公司對自願醫保的劃分一般透過病房級別分類，即所謂的病房三級制（普通房，半私家房和私家房）。不同類型的房間除了舒適度外，相關的服務收費亦各異。而保險公司則是按照病房類型來訂出不同醫療開支的賠償金額。

標準計劃僅提供一般普通房的保障，倘若你希望享有私院的服務，靈活計劃應該是更好的選擇。就基本保障來說，不同類型靈活計劃的保障金額差異並非很大。然而，當我們仔細比較保單條款時，則不難發現當中額外保障細項存在不少差別。例如環球緊急支援服務、入院陪床費用、緊急門診治療、善終關懷服務以及中醫門診護理等，並非每間擁有。

那麽，市面上有哪些高級的靈活計劃呢？據自願醫保通上的數據顯示，最高級的靈活計劃能提供高達每保單年度三千萬港元的保障，且不設自付費和終生限額，對當中提及的各細項亦提供了全額保障。同時。包含了上述不同的額外保障項目供消費者選擇。這類的計劃幾乎提供了最全面保障，但價格卻可高達數萬元，對消費者而言負擔較重。

倘若我們希望付出較低價格同時享有一定保障又該如何選擇呢？筆者建議在保單上再購買「額外醫療保障（Supplementary Major Medical , SMM）」是最佳的做法。即當醫療開支超出合資格保障項目的賠償上限時，餘下的醫療費用可在額外醫療保障中得到賠償（俗稱「包底」）。據調查，透過額外醫療保障，可幫助受保人將賠償率提高一至兩成，有助我們更好的應對未知的風險。

在購買靈活計劃時我們必須根據自身需要和財政能力仔細考慮。除此之外，我們亦可以多留意保險公司為顧客提供的額外服務。例如，不少保險公司會提供免費醫療熱線、醫生預約服務，以及醫療體驗券等。這些優惠亦能給我們帶來更多實際的幫助。相信在透過周詳的比較後，最終我們能為自己打造一份合適，高性價比的醫療保險，提供有效的終身保障。

【自願醫保】「標準」與「靈活」計劃各有利弊…

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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