【午市重點睇】美匯靠穩 人民幣回軟
2019年12月11日 12:02
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●美匯指數企97.49，離岸人民幣(CNH)低見7.0389，港匯高見7.8217，日圓兌美元處108.74，歐元見1.1093，英鎊報1.3137。金價於1,463美元水平上落。布油跌至63.9美元，紐油回落至58.91美元。道指期貨偏軟。
●恒生指數半日升86點或0.33%，報26,522點。 https://bit.ly/2Pw5X7C
-小米高見9.94港元，逼近10元關，花旗指新5G手機價具競爭力。股價半日飆7.06%。 https://bit.ly/38vl7D0
-新股專輯：康寧傑瑞以10.2元定價。
●【即市分析】
-港股醒目收爐法。 https://bit.ly/2LHzRVf
-體育用品股轉弱，原來另有啟示… https://bit.ly/34bM2jw
-低吸聯想集團，要有耐性？ https://bit.ly/2P7iXl7
●【專家點評】
-袁沛儀：觀望大選，英鎊偏強。 https://bit.ly/2RFWptC
-鄭勤龍：港股快將打破悶局。 https://bit.ly/2RHX6m2
●港股格局：沈慶洪指貿談發展成後市關鍵。 https://bit.ly/36yuy2L
●【大行觀點】交銀國際：首予友邦買入評級。 https://bit.ly/2LHlxMI
-瑞銀料港鐵派息保持低單位數增長。
●【股民熱話】三大理由繼續做港樓港股好友… https://bit.ly/35bYVvk
●魚缸通：散戶興致勃勃抽新股。
●港航遭追2.69億港元欠款。
●A股快報：滬綜指半日升3點或0.12%，報2,920點。 https://bit.ly/2LKcTNn
●亞開行降中國經濟增長預測，今、明兩年料分別為6.1%和5.8%。 https://bit.ly/2PaSpj9
●亞洲股市：日股跌0.2%，韓澳股靠穩。
●蔚來汽車續減冗員，北美年內銳減四成崗位。
●歐洲央行將討論發行虛擬貨幣前景，為新行長改革鋪路？
●全球經貿戰：傳美國過去兩日向華售90萬噸大豆。
●人民幣兌每美元中間價為7.0385，較上日上調15點子，呈兩連升。
-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.08厘。
●港元拆息︰1個月續企2.48厘水平。
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