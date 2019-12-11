【午市重點睇】美匯靠穩 人民幣回軟

●美匯指數企97.49，離岸人民幣(CNH)低見7.0389，港匯高見7.8217，日圓兌美元處108.74，歐元見1.1093，英鎊報1.3137。金價於1,463美元水平上落。布油跌至63.9美元，紐油回落至58.91美元。道指期貨偏軟。

-新股專輯：康寧傑瑞以10.2元定價。

●【即市分析】

●【專家點評】

-瑞銀料港鐵派息保持低單位數增長。

●魚缸通：散戶興致勃勃抽新股。

●港航遭追2.69億港元欠款。

●亞洲股市：日股跌0.2%，韓澳股靠穩。

●蔚來汽車續減冗員，北美年內銳減四成崗位。

●歐洲央行將討論發行虛擬貨幣前景，為新行長改革鋪路？

●全球經貿戰：傳美國過去兩日向華售90萬噸大豆。

●人民幣兌每美元中間價為7.0385，較上日上調15點子，呈兩連升。

-人行不開展逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.08厘。

●港元拆息︰1個月續企2.48厘水平。

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