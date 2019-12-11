【專家樓評】汪敦敬：調整有幾深？睇多半年數據

今年9月份時，筆者曾以「龍市理論」推演的「5：20底線定律」，認為樓價面對衝擊縱使急跌2成，租金只會下跌5%，然後會出現租金回報率上升，從而令樓價得到鞏固！

在有關理論發表之後的市場所見，已證明筆者的推演是正確。但當時是假設政治事件不會進一步延續及惡化去推演，而政治事件直至現時仍未結束，同時經濟損傷令香港政府將出現15年來首次的財政赤字！

目前情況之下，「5：20底線定律」還管用嗎？筆者仔細盤算後，認為可能會出現以下情況：首先，香港經濟會出現嚴重及急速下滑，在這情形之下，樓市會出現較長時期的放盤量增加。

至於放盤量增加，會否改變「5：20底線定律」？筆者認為，當盤量增加到一個程度，就會令部分買賣盤轉為租盤，從而將減價的壓力由買賣市場轉移到租賃市場。而要出現以上情況是需要較長時間，例如持續半年以上的放盤量增加，先可以開始有效，換言之我們有半年時間可以預先從數據看到市場的變化！這是相當重要的，筆者希望各位掌握到環境變化的重要關鍵數據，從而決定要繼續堅守投資，還是走得快好世界？！

祥益地產總裁 汪敦敬

－－－－－－