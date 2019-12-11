【高盛推介】低吸留意中移美團認購證
2019年12月11日 13:03
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周二(10日)收市持平，周二(11日)早段則逆市下跌。集團旗下中移香港公布完成5G獨立組網測試，並成為香港首家完成安裝的流動網絡營運商。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去4個交易日共錄得約160萬港元資金流入。進而觀察港股通資金流向，周一(9日)及周二共錄得約5.4億元資金淨買入中移。
投資者如趁機部署認購證，可考慮以行使價60至66元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的中移購證(13375)，行使價65.05元，2021年4月24日到期，實際槓桿14.7倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約6個月的中移購證(14097)，行使價63.93元，2021年5月29日到期，實際槓桿11.5倍，新上市貼價認購證。
美團點評周二險守100元水平，收市跌約2.2%。周三早段則高開約0.5%後逆市下跌，並失守100元水平。觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，周一及周二共錄得約1,010萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如趁機部署認購證，可考慮以行使價100至110元作為篩選產品的條件。並可留意中槓桿最突出的美團購證(13676)，行使價106.98元，2021年5月22日到期，實際槓桿5.8倍。
此外，周二資金明顯流入行使價在120元附近、明年7月到期的價外產品。投資者可留意當中的美團購證(13913)，行使價120.1元，2021年7月28日到期，實際槓桿5.3倍。
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