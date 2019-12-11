【專家點評】陳樂怡：汽車股基本因素有待改善

市場繼續注視中美貿易談判進展，同時亦觀望本周將公布的歐央行貨幣政策會議及美聯儲議息等，令入市氣氛趨於審慎。事實上，近日大市即日波幅已有所收窄，而且恒指波幅指數亦處於近期的偏低水平，料大市短線於現水平反覆的機會較大。

技術上，恒指雖然於26,000點見較大支持，不過，20天、50天及100天線均約在26,600點水平，料具有較大阻力。由於現時市場繼續觀望外圍消息，在欠缺成交動力下，料大市將繼續於26,000至26,600點之間上落。

行業方面，根據乘聯會數據顯示，11月全國乘用車市場零售銷量193.7萬輛，按年下降4.1%，連跌5個月。而根據中國汽車流通協會預期，明年內地汽車銷量將維持下滑的趨勢。事實上，根據國家統計局數據，於今年首10個月，全國規模以上汽車製造業利潤總額為4,161.7億元人民幣，同比減少14.7%，雖然跌幅較首9個月的減少16.6%有所收窄，不過內地的經濟下行風險持續加大，將不利居民的消費意欲。

此外，中國汽車流通協會數據顯示，11月汽車經銷商庫存預警指數為62.5%，連續23個月處於50%以上，反映庫存壓力持續，汽車行業面仍具較大不明朗性，只宜短線操作。

此外，港股通以及不少環球主要股市指數，未來將會納入或增加阿里權重，將為阿里股價帶來更多動力。建議買入，目標價215元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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