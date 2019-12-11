樓價UPDATES：業主加快套現　青怡花園「﻿鬆綁」即沽

二手業主加快套現。青衣青怡花園兩房單位，辣招鬆綁後即以563.8萬元售出，物業三年升值約28%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣蔚峰園錄本月首宗租賃成交，單位為中層A室，實用面積約1,113方呎，為三房連一套房及工人套房間隔，外望海景，近日以52,000元獲承租，實用呎租約46.7元，業主於1998年3月以1,690萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約4厘。

●南區貝沙灣4期1座高層B室，實用面積723方呎，兩房連套房間隔，享海景，以1,800萬元易手，實用呎價24,896元，原業主於2012年11月以1,350萬元買入，持貨7年帳面獲利450萬元，單位升值33%。

●西灣河嘉亨灣5座中層B室，實用面積749方呎，三房戶連工人房設計，望海景，獲租客以42,500元租入，實用呎租約56.7元，業主於2010年7月以998萬元購入，按買入價計算，租金回報約5.1厘。

●小西灣藍灣半島6座中層D室，實用面積847方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲外區租客以32,000元租入，實用呎租約37.8元，業主於2000年2月以921.6萬元購入，按買入價計算，租金回報約4.2厘。

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九龍區

●將軍澳中心5座低層G室，實用面積約684方呎，套三房間隔，今年12月叫價1,000萬元放售，經議價後減價30萬元或約3%，終以970萬元交吉形式沽出，實用呎價約14,181元，原業主約於2001年11月以約257.4萬元購入，持貨約18年轉手帳面獲利約712.6萬元，物業升值約2.8倍。

●將軍澳領凱11座左翼中層D室，實用面積729方呎，套三房間隔，另設儲物房，享山景，剛以928萬元成交，實用呎價12,730元，原業主於2011年以587萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利341萬元，單位期內升值58%。

●長沙灣泓景臺本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價17,052元，單位為8座低層B室，實用面積471方呎，兩房間隔，上月放盤開價860萬元，買賣雙方議價後，終降價50萬元，以810萬元成交，實用呎價17,197元，原業主於2012年1月以455萬元入市，持貨近8年，現沽貨賬面獲利355萬元離場，單位期內升值78%。

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新界區

●青衣青怡花園4座高層E室，實用面積約343方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，以563.8萬元成交，實用呎價約16,437元，原業主於2016年11月以440萬元購入，剛鬆綁SSD轉手，帳面獲利約123.8萬元，物業升值約28%。

●荃灣愉景新城8座中高層A室，實用面積約659方呎，套三房間隔，原先開價980萬元，經議價後減價20萬元或約2%，終以960萬元交吉形式沽出，實用呎價約14,568元，原業主於1997年4月以約618.5萬元購入，持貨22年轉手帳面獲利約341.5萬元，物業升值約55%，項目本月至今累錄3宗二手成交。

●荃灣麗城花園2期5座高層B室，實用面積572方呎，三房間隔，享山景，叫價760萬元，自新按揭措施推出後，普遍業主叫價態度轉強，買家心儀上址裝修企理，難得原業主肯議價，終大幅落價40萬元，買家即斥資720萬元購入自住，實用呎價12,587元，原業主於1994年12月以273.8萬元買入，轉手帳面獲利446.2萬元，單位期內升值1.6倍。

●元朗原築12月暫錄得1宗成交，單位為3座中層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，叫價635萬元，業主見近期市場交投氣氛平靜，決定加大減幅吸引買家承接，最終累減46萬元或7%，至589萬元沽出，實用呎價12,169元，原業主於2008年12月以169萬元買入，持貨11年轉手帳面獲利約420萬元或2.5倍。

●元朗YOHO Town第8座中低層A室兩房單位，實用面積約422方呎，近日以646萬元沽出，實用呎價約15,308元，原業主於2015年12月以約458萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約188萬元，物業升值約41%，屋苑本月至今累錄2宗二手成交。

●粉嶺名都6座中層E室，實用面積395方呎，兩房間隔，原先開價約520萬元，近日市場不穩定，原業主對後市睇淡，加上希望於過年前沽貨，連減4口價以478萬元獲承接，實用呎價12,101元，新買家為外區上車客，單位則於1997年以約246萬元購入，持貨22年，帳面獲利232萬元，或升值約94.3%。

●馬鞍山天宇海1A座中層D室，實用面積822方呎，套三房間隔，開價約1,125萬元，議價後以1,082萬元易手，實用呎價13,163元，新買家為用家，原業主於2015年以806萬元購入，持貨4年沽出帳面獲利約276萬元，單位升值約34.2%。

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