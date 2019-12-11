畢馬威：香港新股集資額蟬聯第一　主板上市宗數創新高

該行又指，今年新股上市宗數160宗，較2018年205宗有所下降近22%，受香港創業板(GEM)在去年重新定位，導致GEM上市宗數按年大削八成至15宗。不過主板上市宗數創史來新高，錄145宗。

展望2020年新股市場，該行預計本港可保持競爭力，全年集資額達3,000億元，新經濟及海外企業成主要動力。畢馬威中國執業技術及資本土管合伙人劉國賢認為，現時新股的勢頭能延續至明年首季。另外，有關預測已考慮到目前排隊上市數目、綜合市場消息等因素，惟有關預測並無如阿里般集資千億元的超大型新股，但對明年本港新股集資排名再度衛冕感到樂觀。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌補充，有關預測包括約10隻集資約50億新股，若集資300億以上新股項目多於三宗，則能位列三甲內。另外，阿里巴巴回歸港股市場，有助帶動其他中概股回流。

全球經濟存有下行壓力，香港亦未能幸免。劉國賢表示，新股上市與香港經濟基本因素並無大關連，對明年新股市場持樂觀。另外，該行預期來年新股由中國及海外企業帶動，受本港因素影響較小，雖然經濟環境有不明朗因素，但最壞情況已消化。

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