不明朗因素太多！全球股匯靜局猶如「世界末日將至」

外國傳媒報道，鑑於美國聯儲局議息、英國大選，以及中美貿易談判未明朗，美國股市本周一及二幾乎沒有變動，成交偏低。惟股市表面平靜，期權市場則非常熱鬧，其瘋狂對沖與股市形成鮮明對比。

IPS Strategic Capital首席交易員Patrick Hennessy表示，面對央行決定、貿易最後期限、英國大選，以及可能進行的總統彈劾表決等眾多事件，交易員正大量建立對沖，打趣地表示情況猶如「世界末日將至」。

Hennessy稱，這種不同的行為模式讓人回想起2016年英國脫歐公投和2016年美國大選之前的趨勢，當時標指的低實際波動率，和看跌期權相對看漲期權的高需求之間存在很大距離。像那時一樣，交易者目前正推高標指看跌期權的隱含波動率，與看漲期權之間的差距。

明顯地，包括美股在內的全球股市，當下周一切明朗後，很大機會出現「爆邊」情況，若以2016年英國脫歐公投及美國大選往績來看，波動過後將出現升浪。

【匯市也靜】

除了股市靜局外，全球外匯市場也彌漫着前所未有的平靜，正促使投資者重新思考這個每日平均交易量達6.6萬億美元市場的策略。

Morgan Stanley Investment Management已削減其外匯敞口(即沒有對沖的倉位)，以等待更清晰的主題出現。

在趨勢不明顯的情況下，Russell Investments Ltd.將重點放在價值上，拋棄了主要貨幣，而看好發展中經濟體的貨幣。採用類似策略的State Street Global在搜遍G-10貨幣未果後，轉向挪威和瑞典貨幣尋找機會。

State Street Global外匯部門的高級投資組合經理Aaron Hurd稱，在低波動率的環境下很難賺錢，各處都看不到火力全開的場景，這只會導致混亂和信心缺乏。

事實上，根據摩根大通測量全球外匯波動率的一項指標顯示，近期波動程度接近5年低位，上月底歐元、加元及紐元的1個月隱含波動率均跌至歷史低位。

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