全球最大IPO首掛！沙特阿美一開市即升停板

外國傳媒報道，沙特阿美周三(11日)甫開市即升停板，升幅為10%，與市前競價時段一致。

報道指出，沙特阿拉伯試圖說服國內的機構和巨富家庭，在沙特阿美開始掛牌交易後買入該股。消息指，目前焦點是如何達到市值2萬億美元。

沙特阿美生產的石油佔全球石油產量10%以上，該公司上周進行了創紀錄的首次公開發行(IPO)，集資256億美元，整體估值達到1.7萬億美元。然而，這估值仍低於政府近4年前公布上市計劃時設定的2萬億美元目標。

【14:53】歷來最大宗首次公開招股(IPO)沙特阿拉伯國營油企沙特阿美周三(11日)在當地證交所首日掛牌，市前競價時段股價升至35.2里亞爾(約73.42港元)，較發售價32里亞爾(約66.75港元)高10%，觸及10%的漲停板機制。

沙特證交所於當地時間9時30分至10時30分(香港時間下午2時30分至3時30分)為該股舉行開市競價，足足較平時長30分鐘。其後將開始交易，股票漲跌幅限制為10%。

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