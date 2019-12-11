放水見曙光！日本央行或上調經濟增長預測

外國傳媒引述消息人士透露，日本央行官員預計，政府上周宣布的刺激計劃會產生相當大的影響，很大機會使該行下月上調經濟增長預測，一旦如此，將是一年以來首次。

據悉，日本央行要到明年1月，才會調整經濟增長預期，屆時將發布下季預測。

日本首相安倍晉三上周宣布的刺激計劃，包括13.2萬億日圓(約1,210億美元)的財政措施，以支持面臨出口放緩、颱風損害，以及最近消費稅上調影響的日本經濟。雖然國內需求推動經濟在前三季增長，但政府預計今年最後3個月經濟將萎縮2.6%。

消息人士說，日本央行官員預計，政府的刺激措施將從明年4月開始的下一財年提振經濟增速。一些知情人士稱，央行的預測可能很大程度與政府的觀點一致。

日本政府表示，財政措施將隨着時間推移，而推升經濟增速1.4個百分點，但未明確指對下一財年的具體影響。

回看在安倍政府於2016年推出經濟刺激計劃時，日本央行把對接下來一個財年的經濟增長預期從0.1%上調至1.3%。

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