【專家樓評】李志成：新盤連環登場　樓市破悶局

多個新盤趕年尾衝刺，當中啟德新盤搶先登場，為近3個月來第一個安排於周末進行首輪銷售的大型全新盤，吸引市場目光，打破樓市沉寂多時的悶局。與此同時，天水圍新盤亦有機會於聖誕節前推售，爭客戰隨即升溫。

雖然本港樓市受經濟數據下滑拖累，表現未如理想，但後市走勢並不算悲觀，因為新盤市場熱鬧，加上市場剛性需求強勁，在發展商密鑼緊鼓的推盤步伐帶領下，全年新盤交投仍會跑贏大市。

若看數據，新盤市場表現強勁，一手私樓註冊量衝破兩萬宗水平，是2004年後首次。數據顯示，本年截至11月27日一手私樓註冊量錄20,169宗，較去年全年註冊量高出約28%，並創自2004年後的15年新高。

現時本港經濟底氣未足，樓市走勢表現反覆，二手市場方面，受惠按揭放寬政策，理論上成交步伐會加快，特別有利上車的細價市場，不過社會事件持續，市民睇樓活動減少，成交量自然受壓，加上經歷一輪筍盤消化後，業主叫價普遍轉趨強硬，令買家卻步，購置力流入一手市場。

至於貴價大單位及豪宅物業，按揭門檻仍然較高，流轉速度未見有大幅提升迹象，預計年底前成交仍然疏落，加上市場氣氛未明朗，相信難有大突破。

香港置業行政總裁 李志成

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