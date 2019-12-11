【即市分析】小米有「水」到 有買趁手？
2019年12月11日 15:10
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者HS哥：英國大選結果將有結果，美國聯儲局12月維持現時利率水平機會率逾97%，惟港股成交日縮，都係吼強勢股短炒最值博。小米集團(01810)股價早前拾級而上，今日即市一度逼近10元大關，成交大增，估計有北水掃貨，值得吼位跟進。
近期市場主要炒作小米在5G手機的部署，而集團旗下紅米正式發布Redmi K30 5G手機，是公司首部支持SA/NSA雙模5G手機，售價1,999元人民幣起，亦是目前內地銷售的5G手機當中最低價，將於下月開售。
大行花旗就表示，小米新5G手機售價遠低於競爭產品，比預期更有競爭力，相信會加速內地智慧手機產業向5G遷移，有利公司獲得更多市佔率，並預計其2020年調整後每股純利將增加29%。
小米股價即市升7%，已上破7月至今橫行區上方阻力，短期若能進一步上破及企穩10元關，動力勢轉增強，可吼位買Call走一轉。小米瑞信購(23936)，2020年3月到期，行使價11.02元，實際槓桿約8倍，溢價約16%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。