【即市分析】小米有「水」到 有買趁手？

近期市場主要炒作小米在5G手機的部署，而集團旗下紅米正式發布Redmi K30 5G手機，是公司首部支持SA/NSA雙模5G手機，售價1,999元人民幣起，亦是目前內地銷售的5G手機當中最低價，將於下月開售。

大行花旗就表示，小米新5G手機售價遠低於競爭產品，比預期更有競爭力，相信會加速內地智慧手機產業向5G遷移，有利公司獲得更多市佔率，並預計其2020年調整後每股純利將增加29%。

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