調查：睇淡香港未來6個月樓價比例大增至56%

REA集團香港區總經理Kenneth Kent稱，集團旗下樓盤資訊多媒體平台squarefoot.com.hk，於今年10月份就香港房地產市場進行調查，以網上問卷形式成功訪問1,000名18歲至65歲的市民，結果反映港人看淡樓市前景，約56%受訪者預料香港樓價將在未來6個月轉勢向下，預計平均跌幅約12.8%。

上半年調查中有66%受訪者料樓市將會上升，平均預計樓價升11%，當時只有8%受訪者估計樓市下跌。最新調查反映市民對本地樓市信心出現逆轉。

看淡樓價的受訪者中，有85%預料新界區樓價將下跌，較九龍區的71%及香港島的66%為高。此外，有68%受訪者認為元朗樓價將會回落，其次有56%至57%受訪者看淡屯門、灣仔及沙田。

另有調查數據顯示，有90%受訪者認為目前樓價依然高企。惟有53%受訪者認為樓價高峰位已在過去12個月內出現。

他指出，由於是次調查進行期間正值社會不穩，加上外圍及香港經濟環境不明朗，或因而讓市場觀望氣氛濃厚。

另據該平台數據，11月份該平台錄得的租盤查詢較出售樓盤查詢高出31%，反映買家除減慢入市步伐，也有部分選擇棄買轉租。

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