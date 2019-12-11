準繩分析員「更牛」！明年冇衰退、股市再升　原因係...

外國傳媒報道，近年測市準繩的美股大好友、Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer最新「更牛」！他認為，標指在2020年底的目標達3,440點，較之前的3,350點預測再高90點，反映股市仍有大約10%上升空間，主因是聯儲局放水政策及低通脹，將齊齊拉動股市上揚。

他說：「目前的情況是低通脹遇上聯儲局放水，我不認為當局能在未來數年內加息。2019年的牛市故事是2018年政策收緊後再放寬的滯後效應，目前你看到的經濟放緩最終不會變成衰退，因為消費者表現良好。由於聯儲局從緊縮政策轉向寬鬆政策，現在我們正尋求經濟提速。」

他更稱，目前情況「不是典型的」，即使中美貿易戰明年持續，也相信美股會再創新高，在聯儲局持續放水下，投資者真的不用太驚青。

Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%；2018年1月預言股市升得多要調整、同年3月仍叫人撈底。

到了2019年3月直指，美債孳息「倒掛」是入貨信號；8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場「一般見識」，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退；之後在10月2日表明股市未到頂，勸告投資者勿被「股災月」的唱淡言論嚇怕；到了最近的11月27日，他呼籲投資者別在現水平追入美股，惟重申依然看好標指2020年升上3,350點水平，只不過目前不是直線向上的時候，估計需要經歷調整。結果一一言中。

－－－－－－