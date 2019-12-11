富通保險冀與新世界旗下醫院合作　涵蓋入院及出院支援

港怡醫院及仁山優社分別提供醫療及復康服務。楊氏舉例指，若富通保險客戶於港怡醫院求醫，公司可於入院前，預先為客人計算保單賠償與醫院收費的差額，協助管理預算。富通亦正與新世界其他子公司商討合作，暫無詳細資料透露。

楊氏指出，富通保險加入新世界後一切業務如常，並正積極聘請保險代理，目前有保險代理3,300人，較去年底增加500人，而2020年目標則為進一步增加至3,800人。富通銷售渠主要透過保險代理及經紀，暫時無意與銀行合作。

此外，她指富通的目標客戶包括中高端及一般市民大眾，預告於明年首季，將會推出全新人壽及意外保險產品，透露保單特色為保障會跟隨客戶不同人生階段而變化。

近月社會局勢動盪重挫香港保險公司的內地客業務。楊氏則指，公司業務所受影響不顯著，因為富通主要集中本地市場，內地客戶比例低於市場水平。不過她承認，近月公司業務確有放緩，但至12月起表現已有所好轉，認為市民保險需求仍然存在。

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