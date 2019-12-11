【fb直播】美國議息快有結果 港股點部署？
2019年12月11日 16:09
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有傳中美會推遲本月中生效的新關稅，惟市場觀望英國大選以及美國聯儲局公布議息結果，港股周三(11日)先跌後升，全日反彈逾200點。外圍消息加上聖誕假期將至，港股今個月餘下時間會點走？
小米(01810)推低價5G手機，大行瑞信及花旗齊齊指小米定價有競爭力，預計可搶佔市佔率。小米曾升近8%，高見9.94元，股價仲有冇能力再上？目標價睇到邊？
美團點評(03690)曾失守「紅底」，低見98.7元，強勢股回一回，係吸納好時機？
另外，內房股繼續向上，大摩預期內房股明年可以跑贏恒指，其中更點名讚好融創(01918)，股份見近8個月高位，曾升逾3%。內房表現強勢追入制唔制得過？
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