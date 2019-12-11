【市後重點睇】港匯續揚　道期跌30點

2019年12月11日 16:12
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    美匯指數升上97.55，離岸人民幣(CNH)進一步回落至7.0392，港匯高見7.8203，日圓兌美元處108.73，歐元報1.1085，英鎊報1.3116。金價報1,465美元。布油報63.91美元，紐油處58.87美元。道指期貨跌30點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國11月消費物價指數(CPI)
    ●恒生指數全日升208點或0.79%，報26,645點，主板成交回升至743億港元。 https://bit.ly/2Pw5X7C
    -雲遊料全年續虧，午後挫逾2.5%；收市跌1.14%。
    ●A股快報：滬綜指收升0.2%，水泥股向好。https://bit.ly/2LKcTNn
    ●亞洲股市：日股跌18點，韓股連升4日。
    ●【即市分析】小米發力吼位追擊。https://bit.ly/36oYa2c
    ●【股匯攻略】張曦嵐：友邦港交所有冇支持？https://bit.ly/38pwuw0
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    ●新西蘭降明年經濟增長預測，擬增加資本支出。
    ●紐約人壽洽購信諾非醫療保險業務，料涉60億美元。
    ●修例風波：港府指銀行體系流動性仍十分穩健。
    ●放水見曙光！日本央行或上調經濟增長預測。
    ●全球最大IPO首掛！沙特阿美一開市即升停板。
    ●不明朗因素太多！全球股匯靜局猶如「世界末日將至」。
    ●投資者狠劈5球！嘉亨灣海景戶1780萬售，低市價3%。
    ●調查：睇淡香港未來6個月樓價比例大增至56%。
    ●代理：11月私人屋苑平均呎租36元，為4月後新低。
    ●萊坊料明年香港豪宅樓價輕微回調，巴黎跑贏全球。
    ●【多圖】朗濤累售411伙，全新四房連裝修示範單位曝光。
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