【市後重點睇】港匯續揚 道期跌30點
2019年12月11日 16:12
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美匯指數升上97.55，離岸人民幣(CNH)進一步回落至7.0392，港匯高見7.8203，日圓兌美元處108.73，歐元報1.1085，英鎊報1.3116。金價報1,465美元。布油報63.91美元，紐油處58.87美元。道指期貨跌30點。
●市後關注點
-21:30 美國11月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日升208點或0.79%，報26,645點，主板成交回升至743億港元。 https://bit.ly/2Pw5X7C
-雲遊料全年續虧，午後挫逾2.5%；收市跌1.14%。
●A股快報：滬綜指收升0.2%，水泥股向好。https://bit.ly/2LKcTNn
●亞洲股市：日股跌18點，韓股連升4日。
●【即市分析】小米發力吼位追擊。https://bit.ly/36oYa2c
●【股匯攻略】張曦嵐：友邦港交所有冇支持？https://bit.ly/38pwuw0
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●新西蘭降明年經濟增長預測，擬增加資本支出。
●紐約人壽洽購信諾非醫療保險業務，料涉60億美元。
●修例風波：港府指銀行體系流動性仍十分穩健。
●放水見曙光！日本央行或上調經濟增長預測。
●全球最大IPO首掛！沙特阿美一開市即升停板。
●不明朗因素太多！全球股匯靜局猶如「世界末日將至」。
●投資者狠劈5球！嘉亨灣海景戶1780萬售，低市價3%。
●調查：睇淡香港未來6個月樓價比例大增至56%。
●代理：11月私人屋苑平均呎租36元，為4月後新低。
●萊坊料明年香港豪宅樓價輕微回調，巴黎跑贏全球。
●【多圖】朗濤累售411伙，全新四房連裝修示範單位曝光。
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