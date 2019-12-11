觀望中美貿談！歐股早市靠穩　Tullow Oil續彈半成

中美有傳延後加徵原本12月15日生效的關稅，對歐股有提振作用，英國富時100指數報7,244點，升30點或0.43%；德國DAX指數報13,115點，升45點或0.34%；法國CAC指數報5,849點，升1點或0.02%。

最新民調顯示，英國首相約翰遜領導的保守黨能否贏得議會的絕對多數席位變得不明確，使脫歐添憂。受消息拖累，英鎊兌美元下跌0.29%，至1.3113。

個股方面，瑞士信貸集團提出明年將回購15億瑞士法郎股份，預計2019年有形股本回報率(ROTE)將超過8%，但削減其2020年獲利目標至10%。該行股價目前跌0.7%。

英國石油巨企Tullow Oil股價在周一(9日)暴挫七成後繼續反彈，周三早段升逾5%。英國大型運動時尚零售商JD Sports遭大股東減持，股價急插逾8%。

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