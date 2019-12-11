大選前最後民調！約翰遜領先優勢勁縮　鎊匯急挫

外國傳媒報道，每年到了這個時候，倫敦的銀行人士和交易員通常會準備度假，但今年明顯不可以了，周四(12日)甚至要通宵工作，因英國即將舉行一場可能導致全球金融市場劇烈波動的選舉。

目前在大選前的最新民調更意外顯示，英國首相約翰遜的領先優勢大幅縮水，令出現沒有單一政黨佔大多數的「懸浮議會」機會大增，使英鎊匯價周三(11日)重挫，現報1.3122，跌約0.25%。約翰遜亦稱，大選形勢非常緊張。

據悉，包括巴克萊和滙豐控股在內的幾家大型銀行，計劃當晚部署額外員工，以確保一直有員工處理客戶事宜。他們不僅在倫敦增派人手，還要在紐約、香港，以及新加坡增加人力。

回看2016年6月英國公投意外地決定脫歐後，英鎊應聲暴跌逾10%，並導致全球股市市值蒸發2萬億美元。

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