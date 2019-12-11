滙豐環球：全球經濟料平穩　人民幣可追落後

滙豐環球投資管理指出，2019年環境投資市場表現強勁，不論股票或固定收益的回報表現理想，尤其美國公司的盈利增長表現亮麗，儘管明年投資環境充滿不確定性，但不認為經濟衰退的風險迫在眉睫。

滙豐環球投資管理董事兼亞洲信貸投資主管梅立中表示，人民幣走勢需視乎美元表現，倘若美元匯價見頂，人民幣則仍有升值潛力，而相對亞洲貨幣表現，人民幣匯價仍然落後，相信內地央行有靈活的財政及貨幣政策作金融維穩。

他並指，內地30大龍頭企業中，大部分已經發行債券，總規模超過600億美元，相信內地未來會有政策出台以提供支援，認為大龍頭企業不會出現系統式爆破風險。此外，他指，在岸的高級及低級債券差異性愈趨明顯，反映內地當局毋須為所有債券作出擔保，有利內地債券市場發展。

至於內房債的債息偏高，他表示，遠高於亞洲債券約7%的平均水平，針對內房發債的監管政策已愈趨審慎，呼籲投資者審慎選擇。

滙豐環球投資管理高級宏觀策略師Dominic Bryant表示，今年環球通脹持續低企，各央行已透過寛鬆貨幣政策刺激經濟增長，預期未來全球政府會加大財政政策力度支持經濟，在政策寬鬆的影響下，加上製造業周期呈現觸底反彈迹象，預計明年環球經濟可保持穩定增長步伐。

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