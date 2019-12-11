畢馬威：A股集資規模創8年新高　受惠科創板

會計師行畢馬威指，中國A股市場集資規模創下自2011年以來新高，2019年有200間新上市公司，合共集資2,529億元人民幣(下同)，按年增長超過八成，主要受惠科創板年內推出，數宗大型項目上市帶動。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，科創板自7月開板，已受理約180宗申請，今年上市宗數為70宗，集資達817億元，佔A股整體集資額32%，預料明年科創板仍有一定可觀的上市宗數，而集資額佔比將進一步提升，並成為A股新股市場的主要推動力。

他又指，科創板公司股價及市盈率回落，反映投資者及市場回歸理性，而資本市場發展更健康。另外，預期深圳創業板將開展註冊制改革，加強中國資本市場的多元化、透明度及競爭力，亦有助提升科技公司在A股市場上市集資的意欲。

至於科創板股會否被納入互聯互通計劃，劉大昌表示，現時仍未有時間表，但相信有絕對可能。

－－－－－－