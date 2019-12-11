全球經貿戰：專家料中美周六晚「最後關頭」講呢啲...

外國傳媒報道，美國諮詢公司SlateStone Wealth資深市場策略師Kenny Polcari認為，中美將會在周六(14日)晚間「最後關頭」前公布，「我們達成了一項協議...正努力進行微調，但為了表示誠意，我們不會加徵12月15日實施的關稅」。然後金融市場受到消息刺激，又將出現一波反彈。

渣打銀行外匯、利率及信用研究部全球主管Eric Robertson則稱，即使中美在周日(15日)關稅期限屆滿前，無法達成首階段貿易協議，市場也會預期，雙方將出現某種形式的初步協議。

星展銀行亦估計，中美談判代表已移除達成首階段協議的期限，關稅是否延後最終是由美國總統特朗普決定。

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