富邦：料明年首季香港經濟按季微升　恒指上望28000

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，香港已陷經濟衰退，長遠競爭力會持續下跌。然而，只要香港社會問題不再惡化，已屬於市場利好消息，預期明年首季香港經濟按季微升，惟受高基數效應影響，按年將仍錄得倒退。

他預期，中美貿易戰戰情反覆，美國押後於本月中向中國加徵關稅的機率高達六成，儘管貿易談判持續觸動股市情緒，惟認為央行政策仍主導股市走勢，受央行繼續推行寬鬆措施帶動，料明年首季全球股市做好，其中港股明年首季可上望28,000點，第4季更可衝高至3萬點，科技及收息公用股可看高一線。

對於香港資金流向，他坦言9至10月香港局勢較混亂，外資「要驚都驚咗」，當時不見資金撤離香港，認為往後撤出機會亦不大，強調外匯基金逾4萬多億港元，港匯可抵禦外圍衝擊，隨着年結臨近，銀行資金需求提高，相信港元拆息會再抽高，而港息一向較美息波動。

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