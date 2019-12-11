南韓經濟困局！延長退休年齡後　累年輕人失業增

外國傳媒報道，南韓經濟研究院周三(11日)表示，自該國2016年將法定退休年齡延後至60歲以來，造成企業人力資源費用負擔增加，提早退休者與年輕失業者人數激增。

報告指出，在實施60歲退休制以來的4年間，提早退休人數平均每年達51.4萬，較推出該制度前4年，平均37.4萬激增逾14萬人。不過，在延長退休年齡後，南韓20多歲年輕失業者人數平均每年達39.5萬，較上述制度推出前4年的平均32.5萬增加。

值得留意的是，南韓年輕失業率在過去10年增長了28.3%，去年15到29歲年輕失業人數達40.8萬人，較2008年時的31.8萬大增9萬人。

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