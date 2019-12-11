跌市尋「抵」：粉嶺碧湖花園「4字頭」入場

二手樓交投轉靜，個別業主開始減價求出貨，為上車客帶來入市機會。自從按揭保險樓價上限放寬後，粉嶺大部分住宅單位都可做足九成樓按。當中碧湖花園有兩房單位，10月至今的叫價已累減35萬元，現時開價490萬元，為區內少有低於500萬元入場費的私樓放盤。

上述屋苑為區內細價屋苑之一，提供逾1,300個單位。並以實用面積400方呎的兩房單位最多，其次亦有面積約488至491方呎的三房尸戶選擇。

碧湖花園樓齡約25年，自設商場，內有酒樓及食肆，鄰近亦有超市及街市，照顧日常生活所需。步行約10分鐘可直達粉嶺港鐵站，全程屬有蓋地段。區內亦有大型公園，設有緩跑徑及不同康體設施。

世紀21奇豐黎樹森表示，該盤於11月份錄兩宗二手買賣，但近期全區市況淡靜，買家對後市觀望，12月至今仍未聞成交。

市場有約29個買賣放盤，上述兩房戶為7座低層戶，屬入場單位，實用面積400方呎，仍有租客居住，明年二月才遷出，可以交吉形式轉手。十月時曾叫價525萬元，減價後意向呎價12,250元。

以該放盤單位計算，可承做九成按揭，首期一成約49萬元，最高貸款額441萬元，首置買家需支付約14.7萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約20,718元，當中已包括保費。

黎氏又指出，該物業兩房單位較受買家追捧，11月錄得的成交，包括6座中層E室，實用面積400方呎，成交價536萬元，呎價13,400元。

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