3項工廈重建申請有望過關 部分或需補地價
2019年12月11日 18:37
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政府重啟工廈活化措施，吸引工業大廈業主重建物業，城市規劃委員會周五(13日)審議3宗同類規劃申請個案，規劃署均不予反對，有機會悉數獲得通過。
其中，新世界發展(00017)旗下新蒲崗六合街21號工廈物業，求放寬兩成密度，以14.4倍地積比率，重建為一幢22層高新式工廈，總樓面約12萬方呎。而嘉民集團旗下荃灣沙咀道8至14號中央紗廠舊址，地積比率亦由9.5倍增至11.4倍，興建1幢21層高非污染性工廈，總樓面約57萬方呎。
雖然上述兩宗個案未受反對，但地政總署的意見提及，發展新式工廈及非污染性工業，有可能構成違反地契條款，業主或要申請契約修訂。若重建方案獲城規會批出，須於3年內完成補地價，同時要在補價後5年完成項目。
至於另一宗個案為觀塘勵業街7號萬順工業大廈，則計劃重建為商業大廈，擬議地積比率14.4倍，重建為32層高商廈，總樓面約15.9萬方呎。
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