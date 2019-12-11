3項工廈重建申請有望過關　部分或需補地價

政府重啟工廈活化措施，吸引工業大廈業主重建物業，城市規劃委員會周五(13日)審議3宗同類規劃申請個案，規劃署均不予反對，有機會悉數獲得通過。

雖然上述兩宗個案未受反對，但地政總署的意見提及，發展新式工廈及非污染性工業，有可能構成違反地契條款，業主或要申請契約修訂。若重建方案獲城規會批出，須於3年內完成補地價，同時要在補價後5年完成項目。

至於另一宗個案為觀塘勵業街7號萬順工業大廈，則計劃重建為商業大廈，擬議地積比率14.4倍，重建為32層高商廈，總樓面約15.9萬方呎。

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