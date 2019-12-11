理財Campus：財經Blogger掘「金」三年回報60%

地緣政治風險陰霾未散，加上環球經濟吹淡風，投資者買股買債亦無從入手。不過，在如此「亂世」中，黃金表現仍風騷，金價年內上升約14%。70後的黃金投資網紅、「金甲蟲之路」Blogger林祖洞悉先機，早於2006年投資黃金，2010年開始更把其投資黃金的絕技公諸於世，在網上寫Blog盡情分享。據了解，其過去3年的回報累達60%。

黃金向來是資金避難所，而債券表現則向來與股市抗衡，近年債價急升，孳息率下滑，部分國家的負息債亦被機構性投資者搶購。因此，惹起了市場憂慮債市爆煲，以及金融市場日益動盪。

林祖相信，通常債市出事，金價表現就會好。如2011年的希臘債務危機，黃金價格衝上1,921美元歷史高位。另一方面，美國隔夜回購利率在今年9月一度飆升至近十厘，創下有史以來最大的升幅，市場憂慮美元的短期流動性，投資者對美國長期債息的信心減弱，質疑國家的還債能力，所以由原來追逐長債轉為追逐短債。黃金是美國國債的替代品，因此金價隨即飆上。

他亦擔心債市遲早爆煲，因預計未來五年美國會出現滯脹(指經濟停滯但通脹持續)，債券必然要提供可觀的孳息率才能抵銷通脹，變相蠶食借貸成本之餘，或令債價急瀉。

至於出現滯脹的成因，他歸咎於全球經濟活力低及生產力倒退。他指，自2008年金融海嘯以來，美國聯儲局不斷印錢，都無法推高通脹至目標的2.5%。而債息有分兩種，包括聯儲局設定的美國聯邦基金利率，即調控國內經濟及通脹的工具，以及商業銀行主導的市場利率，而以上兩個利率是可以出現不同步的。

商業銀行向聯儲局借錢後，認為市場未有強勁的經濟增長點，他們寧可用這筆資金買債收息，也不借進私人市場。這導致持續減息效用不奏效，未有提高貨幣流通速度。

近年商業銀行對經濟前景失信心，這歸根於生產力倒退的元兇，包括中美貿易戰、中東國家內戰，以及非洲豬瘟、亞馬遜森林大火等天災人禍。

他更解釋，美國乃是全球最大的內銷市場，其向中國入口貨品加徵關稅，令到出口至美國貨品成本上漲，以下兩種情況都會導致通脹。首先是如果部分中國廠商捨棄美國市場，但因為短期之內難找到其他國家出口地，最終就被迫減少產量，不過，勞工薪酬不變，自然催升通脹。其次是，如果美國商人依舊入口中國貨品，自然會將稅項轉嫁給消費者，這亦導致通脹加劇。

面臨這重大危機，林祖認為「黃金為王」，即使出現利淡消息，仍未改變其長線向上的勢頭。他長線看好金價於未來三年內飆至每安士2,300美元。他建議，投資者宜在個人投資組合中配置逾15%黃金，當中5至10%為實金。雖則實金買賣手續繁複，但勝在安全，並可透過銀行交易。

他解釋，美國及歐洲央行紛紛放水，預計聯儲局擴表速度較歐洲央行快，美元將下跌，而其一向與金價有背馳關係，所以預期金價向上。再者，擴表令銀紙貶值，滯漲風險上升，刺激金價上揚。他預計，聯儲局短期不會再減息，將待明年第二季再檢視減息步伐，而因聯邦基金利率與金價未有大相關性，所以投資者毋須按息率走勢買黃金。

但英皇期貨營業部總裁葉佩蘭卻看淡黃金短期走勢，明言目前並非買入黃金時機。她提到影響金價的三個主要指標，包括黃金ETF(交易所買賣基金)資金流、美元及息口走勢。世界黃金協會表示，11月全球黃金ETF的持倉較10月減少三十公噸至2,867公噸，當月全球黃金ETF的資金淨流出達12.5億美元。她說，這反映基金對黃金避險需求減弱，除非有地緣政治局勢變緊張，否則金價難爆上。

美元與金價走勢背馳，她預計，聯儲局減息周期接近尾聲，美元有支持，美匯指數會升至99水平，而金價則會在每安士1,450至1,500美元徘徊。有見及此，她認為日圓及瑞郎比黃金更具避險作用。但她補充，如果買實金望長線保值仍可取。

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