港元匯價突飆見7.81水平　市場這樣解讀...

港元匯價周三(11日)突然大升，創4個月最大漲幅，成為市場熱話！外國傳媒報道，這令交易員不禁想知道季節性現金需求是否背後因素。

港元兌每美元周三曾見7.8114，漲幅達0.2%，創8月6日以來最大升幅。交易員指出，有預期未來幾天現金供應將吃緊，因銀行囤積資金，以備年底監管核查，但本地銀行間市場沒有明確的證據。其他人士稱，港元利率與美元利率之間巨大的利差，可能迫使投機者解除沽空押注。

彭博行業研究的亞洲外匯和利率策略師Stephen Chiu表示，交易員可能提前平倉，因年底受假日影響，通常更難找到交易對手，尤其是沽空港元；除了港元利率較高外，不認為其他事件會是這種走勢的助力。

事實上，港元同業拆息(Hibor)自11月以來一直保持高位，因大規模新股集資抽走了流動性，持續6個月的抗議活動，也引發了人們對資本流出可能性的擔憂。港元1個月期Hibor比同期限美元銀行間借款利率，高出0.73厘。

而去年此時的情況正好相反，當時Hibor低於Libor。這令借入港元並買入美元計價資產的交易員獲利頗豐，而且可能抵銷了年底現金需求的潛在影響。

星展銀行香港的財資和市場董事總經理Tommy Ong表示，一些金融機構可能賣出他們的外匯持倉以買進港元，因Hibor已在高位保持了一段時間，他們需要現金來滿足年底的需求。

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