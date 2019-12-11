股神都聽佢！華爾街大師：明年只需關注呢樣...

外國傳媒報道，現年73歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，2020年美國總統大選將是市場去向的關鍵，一旦市場認定特朗普連任或真的成功連任，股市就會向好，因特朗普立場「親商」。

他表示，市場的「聰明錢」會考慮「親商」或「反商」的總統，例如有意角逐民主黨總統候選人、紐約前市長彭博，以及美國前副總統拜登都是「親商」，只要他們能代表民主黨挑戰特朗普連任，股市不用等到2020年11月3日大選當日，也會偏向做好。不過，若是沃倫跑出代表民主黨，股市就難免多波折。(註：投資者必項關注2020年3月3日「超級星期二」)

至於目前美股及經濟是否有泡沫？他認為沒有，雖然估值是高，但未至於瘋狂。當然，目前入市的話，風險一定較3年前、或6年前為高，即最容易賺錢的時機已過去。

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