全球加息先兆？瑞典最先推負利率　下周或重上「零」

外國傳媒報道，在今年11月消費物價指數(CPI)升幅超過市場預期後，下周瑞典央行可能會改變實行了約5年的負利率政策。

該國周三(11日)公布，11月CPI按月升0.1%，按年則升1.7%，高於市場估計的1.6%。目前市場預期，由於通脹高於預期，鞏固了瑞典央行於下周四(12月19日)上調基準利率的預期。周三的通脹報告令瑞典克朗兌歐元一度上漲0.8%。

Swedbank分析師稱，下周加息至「零」是板上釘釘。丹斯克銀行駐斯德哥爾摩首席經濟學家Michael Grahn則表示，通脹數據意味市場「很可能」會在「下周迎來加息」。

回看瑞典於2015年2月實施負利率，當時由零息減至-0.1厘，為全球首個實行負利率的國家，之後低見-0.5厘，目前則是-0.25厘。不過，這政策已印證對整體經濟成效不大。

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