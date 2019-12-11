【買入僅8個月】WeWork洽售辦公管理平台

外國媒體報道，業務陷入泥沼之中的共享辦公室初創公司WeWork正就出售辦公管理平台Managed by Q，與潛在投資者展開談判。

據報，包括Managed by Q聯合創始人兼前董事長Dan Teran及投資者組成的財團，正試圖從WeWork手中回購該平台業務。WeWork是在8個月前收購Managed by Q，當時WeWork仍為IPO計劃雄心萬丈，但上市失敗卻令這家公司資金鏈有斷裂的危機。

Managed by Q目前約有500名員工，在今年1月的估值達到2.49億美元；而今年4月WeWork據稱斥2.2億美元將之收入旗下。

分析指，是項交易倘成功，將有助WeWork暫時紓困，並可重新專注共享辦公室業務。

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