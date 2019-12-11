樓價UPDATES：康怡「兩房則王」跌穿千萬元

鰂魚涌康怡花園錄12月首宗二手買賣，兩房則王戶做價跌穿千萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●康怡花園K座低層12室，實用面積555方呎，減價37.2萬元後，以962.8萬元沽出，實用呎價17,348元。據了解，新買家計劃透過按揭保險上車。

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九龍區

●市場消息稱，黃大仙公屋東頭邨振東樓高層戶，實用面積407方呎，於未補價第二市場以345萬元售出，創項目今年做價新高，實用呎價約8,477元。

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新界區

●屯門海翠花園部分單位呎價低於1萬元，吸引買家承接。剛易手的4座低層D室兩房戶，實用面積609方呎，有區內買家鍾情單位附設裝修，加上原業主願減價7萬元，因此以568萬元購入自用，實用呎價9,327元。原業主2013年持貨至今帳面獲利約268萬元。

●馬鞍山翠擁華庭15座中層B室，實用面積765方呎，以三房兩廳間隔。單位原叫價980萬元，減價100萬元，以880萬元沽出，實用呎價11,503元。原業主持貨逾19年，帳面獲利559萬元。

●馬鞍山薈朗1座低層B01室，實用面積228方呎，屬開放式間隔，上址原開價440萬元，減價45萬元，獲買家以395萬元承接，實用呎價17,325元。上址為原業主於2016年以308萬元購入，持貨3年帳面獲利87萬元。

●沙田富豪花園N座高層F室兩房戶，實用面積485方呎，原叫價710萬元，議價後以680萬元易手，實用呎價14,021元。據了解，原業主於2015年入市，當時作價590萬元，期內升值15%。

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