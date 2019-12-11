今年「聖誕行情」神話再現？施羅德有話兒...

香港股市向來有「聖誕鐘、買滙豐」一說，這反映了投資者對12月股市的樂觀情緒。對於今年的12月行情，投資管理公司施羅德只想表示：過去的表現靠不住。

施羅德表示，自1987年以來，全球股市在12月份上漲的概率為78.1%，平均漲幅為1.7%，這為「聖誕反彈」增添了一些實質內容。然而該行指出，雖然12月是股市連續上漲的一個月，但4月是漲幅最大的一個月。4月份股市平均漲幅為2.1%，在過去30年都一直勝過12月。

再者，該行認為「過去的表現靠不住的」，從去年12月全球股市表現可見一斑。去年12月股市也是30年來最糟糕的表現，全球指數下跌了7.7%，拖累第四季度全球股市下跌13.7%。

雖然往績未必代表一切，但為甚麼股市在12月表現通常較好？關於「12月效應」的原因有很多猜測。有一種理論是基於投資者心理的，或許市場上有更多的善意歡呼，因為假日季讓投資者有了積極的情緒，這推動了更多的買進，而不是賣出。

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