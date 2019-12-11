新盤UPDATES：發展商假期前促銷大單位及洋房

豪宅新盤交投未見減慢，部分發展商乘勢於聖誕節等假期來臨前，加緊促銷尚餘大單位及洋房，並連環開放全新示範單位加強吸客。

●泓山推1188天一按優惠

建灝地產投資部經理鄭智榮表示，大埔泓山開售至今一周，已售出4幢獨立洋房，銷售金額共逾1.27億元。項目是次推出「1188一按利息全免付款計劃」，首3年買家只需向指定財務機構支付按揭利息而毋須償還本金，按息將會於供款期滿後全數退還予買家。該盤現樓裝修示範屋亦首度曝光，該洋房為G號屋，實用面積2,395方呎，花園面積3,102方呎，另連車庫及庭院，間隔為四房三套，並連私人泳池。

●朗濤累售411伙 全新四房連裝修示範單位曝光

鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，安排傳媒參觀全新連裝修示範單位，參照1座9樓B室搭建，實用面積1,723方呎，間隔四房連雙套房設計，長方形大廳連接面積68方呎露台。另外，鷹君地產代理銷售及市務副總經理梁淑儀表示，大埔白石角朗濤累售411伙，套現逾44億元。暫錄兩宗大手成交，最高成交價8,992.8萬元，最高呎價3.25萬元。

●明翹匯4房大單位售逾1232萬元

佳明集團控股（01271）營業及市務總監顏景鳳稱，青衣明翹匯再錄4房大單位成交，為2座2樓A室，實用面積808方呎，以1,232.9萬元售出，呎價15,259元。

●藝里坊‧1號引入最高27.8萬元回贈優惠促銷

恒基地產（00012）旗下西營盤藝里坊‧1號，今年12月15日至2020年1月6 日期間，向購買指定單位的買家，提供14.8萬至27.8萬元現金回贈，作為聖誕節及新年優惠。

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