明年反高潮加息？新債王：美10年債息似朝向2厘進發

外國傳媒報道，管理資產逾1,400億美元、有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，隨着美國經濟衰退風險減退，長期利率會傾向上揚。

他指出，由銅價與金價的比例可以預示美國利率趨升，反映整體利率去向的10年期美國國債孳息率應會升至2厘。由於目前聯邦基金利率處於1.5至1.75厘區間，若岡拉克的預測正確，意味着聯儲局下一步的政策舉措是加息，而非再減息。

事實上，10年期債息由今年初2.75厘，跌至目前約1.83厘，與今年聯儲局減息3次、合共0.75厘的走勢非常相近，意味着10年期債息對利率的預示能力依舊。

岡拉克在數月前，預計美國經濟明年陷入衰退的機會達75%，目前則料減至35%，主因是聯儲局願意放水，同時預期消費者信心及其他經濟領先指標會在未來數月持續改善。不過，他一直反對聯儲局減息，認為只會將泡沫愈吹愈大。

至於2020年總統大選，他估計特朗普會成功連任。

值得留意的是，美國經濟短期內未至於陷入衰退，不代表可以放心入市。他較早前建議投資者應立刻採取防守策略，並警告下次危機將比2007年次按更嚴重，導火線是「企業債」，企業債券市場可能已被高估，因現時有高達1/3企業債應被歸類為「垃圾債」，但仍順利在市場融資，很多人不了解隱藏的風險。

回顧岡拉克於2007年及2008年成功採取防守策略，並於2009年由守轉攻，結果在債市大賺，贏得「新債王」稱號。他亦是少數能避過2007年次按浩劫的投資者，在2007年6月已表示，次按是一場徹底災難，只會愈來愈嚴重。雖然股市直到2007年10月才見頂，錯過了「終極一升」，但最終被證明除笨有精。

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