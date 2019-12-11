摑特朗普一巴！德國電訊商與華為合作部署5G網絡

美國銳意封殺中國5G設備龍頭華為再遇挫折，德國德國三大電訊營運商之一的Telefonica Deutschland宣布與中國科技巨企華為及芬蘭的諾基亞(Nokia)合作為德國部署5G網絡。

該公司表示，將在2021年底前於柏林、漢堡、慕尼黑、科隆和法蘭克福等地推出5G服務，目標為2022年底實現覆蓋德國30個城市、總人口到1,600萬人，但就透露與華為及諾基亞的合作需先取得技術和安全認證，目前公司正考慮透過政治進程設立安全準則。

華為的5G設備因被指構成間諜威脅，面臨美國等國家的封殺，歐洲最大電訊營運商德國電訊(Deutsche Telekom)上周曾表示，由於政治形勢不明朗，目前不會與任何供應商簽署5G採購合約。不過德國政府內部對是否限制華為參與5G網絡建設則遲遲未有結論，總理默克爾早前更曾表示，不應該禁止任何企業參與德國的5G網絡建設。

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