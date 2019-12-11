美國退出《巴黎協定》前 養老基金或因氣候變化損失360億美元

美國打算退出《巴黎協定》，卻率先領教氣候變化的「切膚之痛」。外國媒體報道，美國可能因氣候變化面對360億美元的財務損失。

據報，美國最大的公共養老金之一，加州公共僱員養老金系統(CalPERS)近日發布其第一份氣候變化風險報告，報告指出在其價值1,800億美元的股票組合中，有兩成(即約360億美元)可能會因氣候變化而面臨財務損失的風險。

該報告指，約佔其股票組合8%的能源行業，因政策、市場和技術變化可能導致投資組合中碳密集的能源資產的價值損失。

除此之外，材料和建築部門、交通運輸、農業糧食和林業等行業也受到氣候變化的影響。

事實上，全球不少投資者都在傳統油氣能源股板塊中撤走資金，惟CaIPERS仍堅持其在化石燃料的投資，這招致環保組織的批評。

此前，由數家環保組織支持的一份最新獨立研究報告顯示，美國大型養老基金未能及時剝離石化燃料公司投資，過去十年潛在損失高達190億美元。

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