全球經貿戰：諗埋劇本！市場揣測12月15日前中美是這樣...
2019年12月11日 22:15
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，12月15日是今次中美貿易談判的重要大日子，同時影響全球下周一(16日)股市去向。雖然市場謠傳滿天飛，但美國總統特朗普暫未有明確表態，市場人士推算，可能到了「最後關頭」才有結果。
美國諮詢公司SlateStone Wealth資深市場策略師Kenny Polcari認為，中美將會在周六(14日)晚間「最後關頭」(晚上11時，即香港時間周日(15日)中午12時左右)前，才宣布延遲關稅。
他們的說法可能是：「我們達成了一項協議...正努力進行微調，但為了表示誠意，我們不會加徵12月15日實施的關稅」。然後劇本就是金融市場下周一受到消息刺激，又將出現一波反彈，最少不會大跌。
與此同時，美國媒體剛巧周三(11日)報道，有文件指出，美國對中國進口貨品加徵關稅的稅率，可達50%！
報道指，為特朗普提供建議的華府智庫哈德遜研究所學者、有「中國通」之稱的Michael Pillsbury，已向白宮提交一份備忘錄，概述了有可能採取的行動，除了延期舉行更多談判外，更激進的做法包括逐步提高關稅稅率至可能逾50%。
這份備忘錄包括延長最後期限、承諾舉行更多談判；更激進的做法是特朗普逐步提高關稅稅率，甚至可能超過50%，並不作讓步、拒絕在最初提出的任何要求上軟化立場。
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